Tokyo 2020, nuoto: Italia bronzo nella 4×100 mista maschile

L'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 mista maschile ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Gli azzurri Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Federico Burdisso e Alessandro Miressi hanno chiuso con il crono di 3'29?17 nuovo record Italiano. Oro agli Usa con il nuovo record del mondo (3'26?78) e argento alla Gran Bretagna che migliora il record europeo (3'27?51). Gregorio Paltrinieri non è invece andato a medaglia nei 1500 stile libero. L'azzurro ha chiuso in quarta posizione. Oro allo statunitense Robert Finke.

