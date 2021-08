Tokyo 2020, nelle immagini di Discovery+ tutti i salti di Gianmarco Tamberi nella finale del salto in alto (video) (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco Tamberi è campione olimpico del salto in alto. Un oro in comproprietà con Mutaz Essa Barshim del Qatar, entrambi hanno saltato 2,37 e sbagliato per tre volte l’ultima misura. Una gara straordinaria che riproponiamo grazie alle immagini di Discovery+ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021)è campione olimpico delin. Un oro in comproprietà con Mutaz Essa Barshim del Qatar, entrambi hanno saltato 2,37 e sbagliato per tre volte l’ultima misura. Una gara straordinaria che riproponiamo grazie allediL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… - Agenzia_Ansa : FLASH | Gianmarco Tamberi e il qatariota Barshim sono medaglia d'oro ex aequo nel salto in alto a Tokyo 2020. I due… - patrizia_fonda : RT @Eurosport_IT: Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi | #Italia… - TondoGiovanni : Queste immagini non la dividono, ma raddoppiano l’emozione per l’ex aequo nella medaglia d’oro di #GianmarcoTamberi… -