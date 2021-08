Tokyo 2020, nella vela Tita-Bandi blindano il podio. Disfatta per il fioretto maschile. È il giorno di Tamberi, Tortu e Jacobs (Di domenica 1 agosto 2021) Italia sempre più di bronzo in questa giornata olimpica. Il bottino della spedizione azzurra ai Giochi di Tokyo 2020, infatti, si allarga proprio con il metallo del terzo posto grazie alla 4×100 mista maschile che porta il medagliere a quota 25 titoli (2 ori, 8 argenti e 15 bronzi). Altro grande risultato arriva dalla vela, nella categoria dei catamarani, dove la coppia azzurra composta da Caterina Banti e Ruggero Tita si sono aggiudicati l’accesso in finale il prossimo 3 agosto, dove otterranno come minimo l’argento. Oggi scenderanno ancora in pista i big dell’atletica italiana, con ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) Italia sempre più di bronzo in questa giornata olimpica. Il bottino della spedizione azzurra ai Giochi di, infatti, si allarga proprio con il metallo del terzo posto grazie alla 4×100 mistache porta il medagliere a quota 25 titoli (2 ori, 8 argenti e 15 bronzi). Altro grande risultato arriva dallacategoria dei catamarani, dove la coppia azzurra composta da Caterina Banti e Ruggerosi sono aggiudicati l’accesso in finale il prossimo 3 agosto, dove otterranno come minimo l’argento. Oggi scenderanno ancora in pista i big dell’atletica italiana, con ...

