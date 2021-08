Tokyo 2020, Nadal: “Il gesto di Djokovic? Importante evitare queste situazioni” (Di domenica 1 agosto 2021) “Per fortuna non c’erano persone in tribuna e non è successo altro, ma sono cose che accadono di tanto in tanto, seppur sia necessario cercare di evitarle. Certamente l’immagine non è delle migliori. Apprezzo che Nole si sia scusato dopo il gesto, ma è Importante evitare questo tipo di situazioni, soprattutto da parte di uno come Djokovic, riferimento per tanti bambini. Tra l’altro Novak è numero uno al mondo e uno dei migliori della storia”. Rafael Nadal ha commentato così l’operato discutibile di Novak Djokovic alle Olimpiadi di Tokyo ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Per fortuna non c’erano persone in tribuna e non è successo altro, ma sono cose che accadono di tanto in tanto, seppur sia necessario cercare di evitarle. Certamente l’immagine non è delle migliori. Apprezzo che Nole si sia scusato dopo il, ma èquesto tipo di, soprattutto da parte di uno come, riferimento per tanti bambini. Tra l’altro Novak è numero uno al mondo e uno dei migliori della storia”. Rafaelha commentato così l’operato discutibile di Novakalle Olimpiadi di...

