Tokyo 2020, Muto: “Alcuni atleti si sono riuniti a bere nel villaggio Olimpico, prenderemo provvedimenti” (Di domenica 1 agosto 2021) Nella giornata odierna il direttore generale del Comitato Olimpico organizzatore di Tokyo 2020, Toshiro Muto, ha svelato che Alcuni atleti si sono riuniti nel parco del villaggio Olimpico e, in seguito, è intervenuta la polizia: “Abbiamo appreso che all’interno del parco del villaggio Olimpico diversi atleti si sono riuniti a bere. prenderemo gli opportuni provvedimenti”. Stando a quanto ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Nella giornata odierna il direttore generale del Comitatoorganizzatore di, Toshiro, ha svelato chesinel parco dele, in seguito, è intervenuta la polizia: “Abbiamo appreso che all’interno del parco deldiversisigli opportuni”. Stando a quanto ...

