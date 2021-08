Tokyo 2020, Marcell Jacobs nella storia! È italiano l’uomo più veloce del mondo: vince l’oro nei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs è nella storia dell’atletica italiana. In 9?80 ha vinto la medaglia d’oro nella finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo, stabilendo il nuovo record italiano ed europeo. Nessun italiano prima di lui era arrivato a tanto. La medaglia d’argento è stata vinta dal statunitense Fred Kerley con 9’’84. Bronzo al canadese De Grasse in 9’’89. l’oro vinto da Marcell Jacobs sui 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 9”80 entra nel mito dello ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021)storia dell’atletica italiana. In 9?80 ha vinto la medaglia d’orofinale dei 100alle Olimpiadi di, stabilendo il nuovo recorded europeo. Nessunprima di lui era arrivato a tanto. La medaglia d’argento è stata vinta dal statunitense Fred Kerley con 9’’84. Bronzo al canadese De Grasse in 9’’89.vinto dasui 100alle Olimpiadi diin 9”80 entra nel mito dello ...

