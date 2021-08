Tokyo 2020, maratona maschile: chi è Faniel, il primatista italiano in gara all’Olimpiade (Di domenica 1 agosto 2021) Eyob Ghebrehiwet Faniel è nato ad Asmara, capitale e città più importante dell’Eritrea il 26 novembre 1992, ma vive in Veneto dal febbraio 2004, quando insieme alla famiglia ha raggiunto il padre, giunto nella nostra penisola nel 1998. Attualmente è residente a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza ed ha ottenuto ufficialmente la cittadinanza italiana nell’Ottobre 2015. Come succede alla gran parte dei ragazzi, intraprende la sua attività sportiva nel calcio. Viene avvicinato al mondo dell’atletica da Vittorio Fasolo e seguito negli anni della crescita dal tecnico Marco Maddalon, facendo anche tesoro dei consigli di Giancarlo Chittolini. A partire dalla seconda metà ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Eyob Ghebrehiwetè nato ad Asmara, capitale e città più importante dell’Eritrea il 26 novembre 1992, ma vive in Veneto dal febbraio 2004, quando insieme alla famiglia ha raggiunto il padre, giunto nella nostra penisola nel 1998. Attualmente è residente a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza ed ha ottenuto ufficialmente la cittadinanza italiana nell’Ottobre 2015. Come succede alla gran parte dei ragazzi, intraprende la sua attività sportiva nel calcio. Viene avvicinato al mondo dell’atletica da Vittorio Fasolo e seguito negli anni della crescita dal tecnico Marco Maddalon, facendo anche tesoro dei consigli di Giancarlo Chittolini. A partire dalla seconda metà ...

