Tokyo 2020, maratona maschile: chi è El Fathaoui, l'operaio diventato maratoneta (Di domenica 1 agosto 2021) Yassine El Fathaoui è nato È nato a Belfaa, nel Marocco centro-meridionale il 23 marzo 1982. Non pratica sport negli anni giovanili ed arriva in Italia nel 1999 quando, insieme con la mamma e le tre sorelle, raggiunge il papà. Lavora come operaio metalmeccanico in un'azienda che produce compressori di gas naturale e per divertimento gioca a calcio nei campionati amatoriali. Inizia a correre per gioco nel 2017, coinvolto da un collega, unendosi a un gruppo podistico del Cus Parma: i successi nelle gare provinciali, però, non tardano ad arrivare. Nel 2011 deve interrompere per un paio d'anni l'attività podistica a causa di un fastidioso problema ad un ginocchio: tornerà a ...

