Tokyo 2020, mamma di Jacobs: "Dopo una vita di sacrifici ha conquistato il mondo" (Di domenica 1 agosto 2021) "Sono felicissima, emozionata. Tutta la vita di Marcell è stata un sacrificio, noi eravamo giovanissimi, ci siamo dovuti trasferire in America, poi il padre è stato trasferito in Corea quando Marcell aveva un anno, gli ho dovuto fare da padre e madre, ha avuto anche problemi fisici da piccolo. Ora però finalmente può godersi la vita Dopo tutti i sacrifici, ora ha davvero conquistato il mondo". Sono le parole di Viviana Masini, madre di Marcell Jacobs, il velocista azzurro oro nei 100 metri ai Giochi olimpici di Tokyo, ai microfoni della ...

