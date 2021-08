Tokyo 2020, Malagò: “E’ una favola, il giorno più bello dell’Italia sportiva” (Di domenica 1 agosto 2021) “Sono arrivati gli ori più belli. E’ una favola, è la storia dello sport. Però io ho sempre detto ‘a Tokyo ne vedremo delle belle in un senso e nell’altro’. Bisogna essere pronti a cogliere questa occasione. Sta succedendo in tutti gli sport, nella scherma ci ha visto dall’altra parte, nel nuoto, nel canottaggio siamo stati bravi a cogliere questa opportunità”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a Casa Italia dopo le due medaglie d’oro nell’atletica con l’oro nel salto in alto con Gianmarco Tamberi e quello di Marcell Jacobs nel 100 metri. “Nell’atletica avevo detto che avremmo vinto due medaglie pesanti, le abbiamo vinte ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) “Sono arrivati gli ori più belli. E’ una, è la storia dello sport. Però io ho sempre detto ‘ane vedremo delle belle in un senso e nell’altro’. Bisogna essere pronti a cogliere questa occasione. Sta succedendo in tutti gli sport, nella scherma ci ha visto dall’altra parte, nel nuoto, nel canottaggio siamo stati bravi a cogliere questa opportunità”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, a Casa Italia dopo le due medaglie d’oro nell’atletica con l’oro nel salto in alto con Gianmarco Tamberi e quello di Marcell Jacobs nel 100 metri. “Nell’atletica avevo detto che avremmo vinto due medaglie pesanti, le abbiamo vinte ...

