Tokyo 2020, Malagò: “Abbiamo un potenziale da 45 medaglie” (Di domenica 1 agosto 2021) “Se mi aspettavo di superare il record di 36 medaglie? Sinceramente sì. Poi magari non ci riusciremo, ma Abbiamo un potenziale da 45 medaglie. Poi molte non si vincono, altre arrivano a sorpresa, ma il record è fattibile”. Sono queste le parole di Giovanni Malagò, presidente del CONI, in conferenza stampa a Casa Italia. “Dopo una settimana Abbiamo già battuto il record di bronzi – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – Ora vediamo che succede nella prossima settimana. Ho sempre detto che saremmo andati molto bene come numero di medaglie: Abbiamo ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “Se mi aspettavo di superare il record di 36? Sinceramente sì. Poi magari non ci riusciremo, maunda 45. Poi molte non si vincono, altre arrivano a sorpresa, ma il record è fattibile”. Sono queste le parole di Giovanni, presidente del CONI, in conferenza stampa a Casa Italia. “Dopo una settimanagià battuto il record di bronzi – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – Ora vediamo che succede nella prossima settimana. Ho sempre detto che saremmo andati molto bene come numero di...

