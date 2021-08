Tokyo 2020: l'azzurro Jacobs stabilisce il nuovo record europeo nei 100 metri e va in finale (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Marcell Jacobs correndo la semifinale olimpica dei 100 metri in 9"84 ha stabilito il record europeo. Fenomenale prestazione dell'azzurro che sulla pista dello stadio Olimpico di Tokyo ha stabilito il nuovo record europeo 100 metri migliorando di due centesimi quanto fece quasi 17 anni fa ad Atene il portoghese, nigeriano di origini, Francis Obikwelu. Jacobs ha disputato una prestazione straordinaria. Uscito dai blocchi, Marcell è quasi entrato in orbita stampando al traguardo un ... Leggi su agi (Di domenica 1 agosto 2021) AGI - Marcellcorrendo la semiolimpica dei 100in 9"84 ha stabilito il. Fenomenale prestazione dell'che sulla pista dello stadio Olimpico diha stabilito il100migliorando di due centesimi quanto fece quasi 17 anni fa ad Atene il portoghese, nigeriano di origini, Francis Obikwelu.ha disputato una prestazione straordinaria. Uscito dai blocchi, Marcell è quasi entrato in orbita stampando al traguardo un ...

