Tokyo 2020 | la reazione delle istituzioni agli ori conquistati dall’Italia

Giornata memorabile per l'Italia nella storia delle Olimpiadi: due ori grandiosi conquistati da Gianmarco Tamberi e da Marcell Jacobs nell'ambito dell'atletica leggera, il primo nel salto in alto e il secondo nei 100 metri. Entrambi verranno ricevuti al Campidoglio dal Presidente della Repubblica. Una domenica olimpica che per l'Italia è valsa ben due ori che entrano nella storia dello sport mondiale. Oggi a Tokyo 2020 Gianmarco Tamberi ha conquistato la

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tamberi - Jacobs, i dieci minuti d'oro dell'atletica italiana Compare sulla scena il gesso con scritto 'Road to Tokyo 2020' poi '2021', Gianmarco se lo piazza lì, feticcio di un cerchio che sta per chiudersi nel bene o nel male. Alla fine restano in tre sul 2,...

Tokyo 2020, l'incredibile oro di Jacobs nei 100 metri con la telecronaca di Franco Bragagna (VIDEO) ... è la telecronaca di Franco Bragagna , storico commentatore per la Rai dell'atletica, che ha raccontato l'impresa di Marcell Jacobs nei 100 metri a Tokyo 2020. In alto il video.

Tokyo 2020, tutte le medaglie dell’Italia alle Olimpiadi La Stampa Tamberi e Jacobs oro, Casa Italia esplode – video Gianmarco Tamberi oro nel salto in alto, Marcell Jacobs oro nei 100 metri. E Casa Italia a Tokyo 2020 è in delirio. Mentre l’atletica italiana scrive la storia, esplode la festa degli altri atleti ita ...

Olimpiadi Tokyo: “C’è Mario Draghi al telefono”: Marcell Jacobs interrompe l’intervista, il video è virale Una telefonata inaspettata. Marcell Jacobs, l'azzurro che oggi ha scritto la storia vincendo i 100 metri di atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo 2020, si è reso protagonista di un divertentissimo ...

