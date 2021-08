Tokyo 2020, Jacobs: “Oro olimpico un sogno che si avvera” (Di domenica 1 agosto 2021) “E’ il sogno da quando sono bambino. In finale ho pensato che non avevo nulla da perdere, ho dato tutto, sono partito come non mai ed è successo. Vedere Gimbo vincere… mi sono gasato ed ho detto: ‘Perché non lo posso fare anch’io’. Sono la persona più felice del mondo”. Così ai microfoni di Rai Sport l’azzurro Marcell Jacobs commenta la vittoria nei 100 metri ai Giochi olimpici di Tokyo. “Al traguardo mi è venuto spontaneo urlare, ho abbracciato Gimbo. Questa medaglia è reale, ci devo credere, e arriva dopo tutte le batoste e le sofferenze, però adesso ho una medaglia al collo e non vedo l’ora domani di sentire l’inno italiano” aggiunge ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 1 agosto 2021) “E’ ilda quando sono bambino. In finale ho pensato che non avevo nulla da perdere, ho dato tutto, sono partito come non mai ed è successo. Vedere Gimbo vincere… mi sono gasato ed ho detto: ‘Perché non lo posso fare anch’io’. Sono la persona più felice del mondo”. Così ai microfoni di Rai Sport l’azzurro Marcellcommenta la vittoria nei 100 metri ai Giochi olimpici di. “Al traguardo mi è venuto spontaneo urlare, ho abbracciato Gimbo. Questa medaglia è reale, ci devo credere, e arriva dopo tutte le batoste e le sofferenze, però adesso ho una medaglia al collo e non vedo l’ora domani di sentire l’inno italiano” aggiunge ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - Eurosport_IT : Gimbo, ce l'hai fatta! CE L'HAI FATTA! ???? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #Athletics | #HighJump | #Tamberi |… - AngeloR54671811 : RT @Donatel65682407: Che belli? #Jacobs-#Tamberi, un abbraccio d'#oro #OroOlimpico - Elisebr3 : RT @repubblica: Tokyo2020. Il vento di Jacobs, il volo di Tamberi: e' il giorno piu' grande di sempre dello sport italiano -