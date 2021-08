Tokyo 2020, Jacobs oro nei 100 metri (Di domenica 1 agosto 2021) Impresa storica per Marcell Jacobs che vince la medaglia d’oro nei 100 metri ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 con il tempo di 9.80 nuovo record italiano ed europeo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 1 agosto 2021) Impresa storica per Marcellche vince la medaglia d’oro nei 100ai Giochi olimpici dicon il tempo di 9.80 nuovo record italiano ed europeo. L'articolo proviene da Italia Sera.

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - pulcino56 : RT @SkySport: ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs https://t.co… - flamanc24 : RT @fvnzioniamo: il gesso di gimbo con su scritto road to tokyo 2020 ?????? -