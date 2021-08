Tokyo 2020, Jacobs: “Mio padre mi ha scritto prima della gara, non l’ho mai incontrato” (Di domenica 1 agosto 2021) Non si sono mai conosciuti, si sono sentiti per la prima volta durante il lockdown, ma una finale olimpica è la molla giusta per riavvicinarsi. Il padre di Marcell Jacobs ha incoraggiato il figlio, che non conosce perché si separò dalla madre quando il campione olimpico in carica dei 100 metri aveva appena sei mesi, mandandogli un messaggio prima della gara che poi è valsa un incredibile risultato per l’Italia: “Mi ha scritto prima della gara, dicendo ‘puoi farcela, noi siamo con te'”. L’azzurro, nato a El Paso da madre ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Non si sono mai conosciuti, si sono sentiti per lavolta durante il lockdown, ma una finale olimpica è la molla giusta per riavvicinarsi. Ildi Marcellha incoraggiato il figlio, che non conosce perché si separò dalla madre quando il campione olimpico in carica dei 100 metri aveva appena sei mesi, mandandogli un messaggioche poi è valsa un incredibile risultato per l’Italia: “Mi ha, dicendo ‘puoi farcela, noi siamo con te'”. L’azzurro, nato a El Paso da madre ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS D'ORO L'AZZURRO CORRE IN 9''80 #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, SALTO IN ALTO: TAMBERI D'ORO L'AZZURRO SALTA 2,37 M, ORO A PARI MERITO ANCHE… - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… - SassiLive : +++SALTO OSTACOLI, IL MATERANO GAUDIANO PRONTO PER IL DEBUTTO A TOKYO 2020+++ - BrunoCentrelli : ATLETICA - Chi glielo dice a Jacobs e a Tamberi che hanno vinto la medaglia d'oro olimpica? Sono loro i primi a non… -