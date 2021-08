Tokyo 2020, Jacobs e Tamberi oro: atletica da sogno (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs medaglia d'oro nei 100 metri, Gianmarco Tamberi medaglia d'oro nel salto in alto. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 l'atletica italiana vive una giornata da leggenda oggi, domenica 1 agosto ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 1 agosto 2021) Marcellmedaglia d'oro nei 100 metri, Gianmarcomedaglia d'oro nel salto in alto. Alle Olimpiadi dil'italiana vive una giornata da leggenda oggi, domenica 1 agosto ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA LEGGERA, 100 M: JACOBS IN FINALE L'AZZURRO HA CORSO IN 9''84, RECORD EUROPEO #SkySport #Tokyo2020 #Jacobs - Agenzia_Ansa : OLIMPIADI |Per la prima volta un italiano correra' la finale dei 100 metri alle Olimpiadi. L'azzurro Marcell Jacobs… - Agenzia_Ansa : FLASH | Gianmarco Tamberi e il qatariota Barshim sono medaglia d'oro ex aequo nel salto in alto a Tokyo 2020. I due… - Gerdac1971 : Il vento di Jacobs, il decollo di Tamberi: il giorno più grande di tutti i tempi - Wally_84 : RT @SkySport: Marcell Jacobs, chi è l'azzurro campione olimpico nei 100 metri a Tokyo 2020 #SkySport #Jacobs #Tokyo2020 #Olimpiadi https:/… -