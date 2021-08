Tokyo 2020, il ciclista Geschke libero dopo il coronavirus: “Ma non vendono birra” (Di domenica 1 agosto 2021) Fine dell’incubo per Simon Geschke, il ciclista tedesco risultato positivo al coronavirus alla vigilia della gara su strada. Da allora, il suo soggiorno a Tokyo si è trasformato in un’inevitabile quarantena in un covid-hotel. “Fine del viaggio più inutile della mia carriera – ha scritto su Twitter – entusiasta di uscire dalla quarantena e tornare a casa”. Durante l’isolamento, Geschke ha raccontato di aver ricevuto pasti senza coltello e di aver dovuto usare una lima per unghie per tagliare, ma nemmeno da ‘libero’ la situazione è migliorata. “E poi arrivi all’aeroporto e non ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Fine dell’incubo per Simon, iltedesco risultato positivo alalla vigilia della gara su strada. Da allora, il suo soggiorno asi è trasformato in un’inevitabile quarantena in un covid-hotel. “Fine del viaggio più inutile della mia carriera – ha scritto su Twitter – entusiasta di uscire dalla quarantena e tornare a casa”. Durante l’isolamento,ha raccontato di aver ricevuto pasti senza coltello e di aver dovuto usare una lima per unghie per tagliare, ma nemmeno da ‘’ la situazione è migliorata. “E poi arrivi all’aeroporto e non ...

