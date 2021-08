Tokyo 2020, il bacio tra Manaudou e Blume commuove il pubblico: ma è vietato da regolamento (Di domenica 1 agosto 2021) Florent Manaudou, argento per la Francia nei 50 stile libero, e Pernille Blume, bronzo per la Danimarca nella stessa distanza, fanno parlare di loro anche per motivi extra-sportivi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I due, infatti, felici e commessi per i risultati ottenuti, si sono prima abbracciati e poi lasciati andare un bacio tra gli applausi dei presenti. Le immagini, neanche a dirlo, hanno immediatamente fatto il giro del mondo, tanto da suscitare le critiche dell’opinione pubblica. Manaudou e Blume, infatti, pur essendo fidanzati ufficialmente da un anno e mezzo, ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Florent, argento per la Francia nei 50 stile libero, e Pernille, bronzo per la Danimarca nella stessa distanza, fanno parlare di loro anche per motivi extra-sportivi ai Giochi Olimpici di. I due, infatti, felici e commessi per i risultati ottenuti, si sono prima abbracciati e poi lasciati andare untra gli applausi dei presenti. Le immagini, neanche a dirlo, hanno immediatamente fatto il giro del mondo, tanto da suscitare le critiche dell’opinione pubblica., infatti, pur essendo fidanzati ufficialmente da un anno e mezzo, ...

