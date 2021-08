Tokyo 2020, finale lancio del disco femminile oggi in tv: orario e diretta streaming con Daisy Osakue (Di lunedì 2 agosto 2021) Il programma della finale e come vedere in diretta l’atto conclusivo del lancio del disco femminile nella decima giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020. C’è grande attesa per vedere all’opera Daisy Osakue, che nelle semifinali di sabato 31 luglio ha toccato i 63.66 metri, facendo registrare il nuovo record italiano,, nonché, ovviamente, nuovo miglior risultato personale. Competere per una medaglia appare difficile, ma la torinese proverà ancora a regalare soddisfazioni ai tifosi italiani. La gara è in programma a partire dalle ore 13 ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Il programma dellae come vedere inl’atto conclusivo deldelnella decima giornata delle Olimpiadi di. C’è grande attesa per vedere all’opera, che nelle semifinali di sabato 31 luglio ha toccato i 63.66 metri, facendo registrare il nuovo record italiano,, nonché, ovviamente, nuovo miglior risultato personale. Competere per una medaglia appare difficile, ma la torinese proverà ancora a regalare soddisfazioni ai tifosi italiani. La gara è in programma a partire dalle ore 13 ...

