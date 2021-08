Tokyo 2020, finale corpo libero ginnastica artistica oggi in tv: orario e diretta streaming con Vanessa Ferrari (Di lunedì 2 agosto 2021) L’orario e la diretta tv della finale del corpo libero femminile di ginnastica artistica ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Per Vanessa Ferrari è il momento di scendere di nuovo in pedana per l’ultimo atto di queste Olimpiadi, la finale al corpo libero. L’azzurra si esibirà sulle note di ‘Con te partirò’, che alle qualificazioni le ha regalato un 14.166 e un primo posto. Tra i colpi di scena l’assenza di Simone Biles, che ha già rinunciato alle finali di ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) L’e latv delladelfemminile diai Giochi Olimpici di. Perè il momento di scendere di nuovo in pedana per l’ultimo atto di queste Olimpiadi, laal. L’azzurra si esibirà sulle note di ‘Con te partirò’, che alle qualificazioni le ha regalato un 14.166 e un primo posto. Tra i colpi di scena l’assenza di Simone Biles, che ha già rinunciato alle finali di ...

