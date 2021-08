Tokyo 2020, dietro l’oro di Jacobs anche la spinta (da Desenzano) della moglie e dei figli – Il video (Di domenica 1 agosto 2021) «Sei il nostro numero uno»: mai video di incoraggiamento nei confronti di qualcuno è stato così profetico come quello inviato da Nicole Daza, compagna di Marcell Jacobs e madre di due dei suoi tre figli. La ragazza aveva inviato all’account Twitter del Coni un filmato prima delle qualificazioni per i cento metri piani delle Olimpiadi di Tokyo 2020. «Ciao amore mio, volevamo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanti sacrifici e impegno ci hai messo ogni giorno e noi siamo orgogliosi di te. Ricordati che per noi sei il nostro numero uno: ti amiamo, ti amo», diceva Nicole insieme ai ... Leggi su open.online (Di domenica 1 agosto 2021) «Sei il nostro numero uno»: maidi incoraggiamento nei confronti di qualcuno è stato così profetico come quello inviato da Nicole Daza, compagna di Marcelle madre di due dei suoi tre. La ragazza aveva inviato all’account Twitter del Coni un filmato prima delle qualificazioni per i cento metri piani delle Olimpiadi di. «Ciao amore mio, volevamo mandarti un grosso in bocca al lupo. Sappiamo quanti sacrifici e impegno ci hai messo ogni giorno e noi siamo orgogliosi di te. Ricordati che per noi sei il nostro numero uno: ti amiamo, ti amo», diceva Nicole insieme ai ...

