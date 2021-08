Tokyo 2020, ct fioretto replica a Di Francisca: “Voltafaccia disgustoso” (Di domenica 1 agosto 2021) “Sono consapevole del lavoro da fare e non mi nascondo certo dietro a un dito ma mal digerisco la cattiveria gratuita e la maleducazione. Chi vince festeggia e chi perde impara. Non ho alcuna voglia di censurare le critiche che mi vengono mosse, purché esse siano costruttive e non si limitino a una violenza verbale inaudita e insulti pesanti e gratuiti che scaturiscono da odi, antipatie personali e faide di fazioni opposte”. E’ la risposta del ct del fioretto azzurro Andrea Cipressa all’ex campionessa Elisa Di Francisca, che nei giorni scorsi lo ha aspramente criticato per le scelte. “Sono pronto al confronto e a un mea culpa se necessario ma non accetto ... Leggi su italiasera (Di domenica 1 agosto 2021) “Sono consapevole del lavoro da fare e non mi nascondo certo dietro a un dito ma mal digerisco la cattiveria gratuita e la maleducazione. Chi vince festeggia e chi perde impara. Non ho alcuna voglia di censurare le critiche che mi vengono mosse, purché esse siano costruttive e non si limitino a una violenza verbale inaudita e insulti pesanti e gratuiti che scaturiscono da odi, antipatie personali e faide di fazioni opposte”. E’ la risposta del ct delazzurro Andrea Cipressa all’ex campionessa Elisa Di, che nei giorni scorsi lo ha aspramente criticato per le scelte. “Sono pronto al confronto e a un mea culpa se necessario ma non accetto ...

