Tokyo 2020, consumo di alcolici nel Villaggio: atleti sotto indagine (Di domenica 1 agosto 2021) Alcuni atleti, di cui non è stata svelata la nazionalità, rischierebbero un’azione disciplinare per aver violato il divieto di bere alcolici negli spazi esterni del Villaggio olimpico. Per le restrizioni legate al Covid, al Villaggio è consentito il consumo di alcolici solo nelle stanze e quando si è da soli, mentre questo gruppo è stato colto in fallo in un parco ieri sera, come ha spiegato il direttore generale di Tokyo 2020, Toshiro Muto. Sul posto è intervenuta anche la polizia, secondo quanto riferisce la BBC, ma non sono emersi i nomi degli ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Alcuni, di cui non è stata svelata la nazionalità, rischierebbero un’azione disciplinare per aver violato il divieto di berenegli spazi esterni delolimpico. Per le restrizioni legate al Covid, alè consentito ildisolo nelle stanze e quando si è da soli, mentre questo gruppo è stato colto in fallo in un parco ieri sera, come ha spiegato il direttore generale di, Toshiro Muto. Sul posto è intervenuta anche la polizia, secondo quanto riferisce la BBC, ma non sono emersi i nomi degli ...

