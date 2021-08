Tokyo 2020, ciclismo su pista: inseguimento maschile e femminile in tv oggi. Orari e diretta streaming (Di lunedì 2 agosto 2021) Lunedì 2 agosto si apre il programma del ciclismo su pista a Tokyo 2020 e la partenza è subito con il botto. Sono infatti in programma le qualificazioni delle prove di inseguimento a squadre, con i due quartetti italiani chiamati a guadagnarsi subito un posto nella lotta per le medaglie. A scendere prima sull’ovale dell’Izu Velodrome saranno le donne: si inizia alle 8:54 italiane (le 15:54 locali) e le azzurre Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini saranno le seconde a scendere in pista dopo la Francia. Più tardi sarà la volta degli uomini, a partire dalle ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Lunedì 2 agosto si apre il programma delsue la partenza è subito con il botto. Sono infatti in programma le qualificazioni delle prove dia squadre, con i due quartetti italiani chiamati a guadagnarsi subito un posto nella lotta per le medaglie. A scendere prima sull’ovale dell’Izu Velodrome saranno le donne: si inizia alle 8:54 italiane (le 15:54 locali) e le azzurre Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Rachele Barbieri e Vittoria Guazzini saranno le seconde a scendere indopo la Francia. Più tardi sarà la volta degli uomini, a partire dalle ...

