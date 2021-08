Tokyo 2020, Bach difende gli atleti russi: “Vanno trattati come tutti gli altri” (Di domenica 1 agosto 2021) Il presidente del Cio Thomas Bach ha parlato alla dpa del caso russia. In particolare, l’uomo ha preso le difese degli atleti russi, vittime di critiche per la loro partecipazione all’Olimpiade di Tokyo 2020: “Sono qui perché hanno superato le qualifiche, esattamente come tutti gli altri atleti. Perciò Vanno trattati di conseguenza“. La russia era stata bandita dalle competizioni olimpiche in seguito allo scandalo doping di stato. Non a caso gli atleti non ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Il presidente del Cio Thomasha parlato alla dpa del casoa. In particolare, l’uomo ha preso le difese degli, vittime di critiche per la loro partecipazione all’Olimpiade di: “Sono qui perché hanno superato le qualifiche, esattamentegli. Perciòdi conseguenza“. Laa era stata bandita dalle competizioni olimpiche in seguito allo scandalo doping di stato. Non a caso glinon ...

Advertising

HuffPostItalia : Tokyo 2020, l'australiana Jessica Fox ripara la canoa con un preservativo e poi vince l'oro - Eurosport_IT : DAISY È IN FINALE, ED È RECORD ITALIANO!!! ???????? Il suo lancio: 63,66 m! Appuntamento al 2 agosto per la finale! ????… - Eurosport_IT : Con le 4 di oggi siamo a 24 medaglie in 8 giorni: settimi per medaglie complessive e primi per bronzi assieme all'A… - SevenValaw : RT @sportface2016: Flop #scherma a #Tokyo2020, #Malagò: 'Comporterà delle riflessioni' #Olimpiadi #fencing - Adnkronos : Simone #Biles rinuncia anche alla finale corpo libero. #Tokyo2020 -