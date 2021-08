Tokyo 2020, atletica: nuovo record italiano per Bogliolo nei 100 ostacoli, ma non basta per la finale (Di domenica 1 agosto 2021) Giornata di record per l’atletica leggera italiana. Dopo il record europeo di Marcell Jacobs nei 100 metri, arriva anche il nuovo primato italiano nei 100 metri ostacoli con una strepitosa Luminosa Bogliolo che stampa un ottimo 12.75. Tale risultato, però, purtroppo non basta all’azzurra per conquistare un posto in finale poiché la sudafricana Britany Anderson, la statunitense Kendra Harrison e l’australiana Liz Clay riescono a fare tempi migliori. Bogliolo ha comunque fatto un notevole salto di qualità e chissà che in ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Giornata diper l’leggera italiana. Dopo ileuropeo di Marcell Jacobs nei 100 metri, arriva anche ilprimatonei 100 metricon una strepitosa Luminosache stampa un ottimo 12.75. Tale risultato, però, purtroppo nonall’azzurra per conquistare un posto inpoiché la sudafricana Britany Anderson, la statunitense Kendra Harrison e l’australiana Liz Clay riescono a fare tempi migliori.ha comunque fatto un notevole salto di qualità e chissà che in ...

