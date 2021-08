Tokyo 2020, atletica: Jacobs nella storia, primo italiano in finale dei 100 metri con record europeo (Di domenica 1 agosto 2021) Marcell Jacobs nella storia dell’atletica italiana ed europea. Per la prima volta un atleta azzurro parteciperà a una finale olimpica nei 100 metri maschili. nella terza semifinale allo Stadio Olimpico, il velocista classe 1994 vola e demolisce il suo record italiano fatto registrare nella batteria di ieri: 9?84 il nuovo tempo di Jacobs che demolisce il primato continentale del vecchio continente di 9?86 apparteneva al portoghese Francis Obikwelu e al francese Jimmy Vicault. E adesso ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) Marcelldell’italiana ed europea. Per la prima volta un atleta azzurro parteciperà a unaolimpica nei 100maschili.terza semiallo Stadio Olimpico, il velocista classe 1994 vola e demolisce il suofatto registrarebatteria di ieri: 9?84 il nuovo tempo diche demolisce il primato continentale del vecchio continente di 9?86 apparteneva al portoghese Francis Obikwelu e al francese Jimmy Vicault. E adesso ...

