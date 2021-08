Tokyo 2020, atletica: finale salto in lungo con Randazzo oggi in tv, orario, canale e diretta streaming (Di lunedì 2 agosto 2021) Cresce l’attesa per la finale del salto in lungo a Tokyo 2020 che vedrà ai nastri di partenza un italiano tra i protagonisti. Si tratta di Filippo Randazzo può vantare un personale stagionale di 8.10 e proverà a fare del suo meglio. Ambire ad una medaglia appare irrealistico, ma sognare non costa nulla. L’appuntamento è per le 3.20 di lunedì 2 agosto. Sarà possibile seguire le gare integralmente in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+, oltre che in chiaro su RaiDue. Sportface vi racconterà le gare in tempo reale con aggiornamenti live, ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Cresce l’attesa per ladelinche vedrà ai nastri di partenza un italiano tra i protagonisti. Si tratta di Filippopuò vantare un personale stagionale di 8.10 e proverà a fare del suo meglio. Ambire ad una medaglia appare irrealistico, ma sognare non costa nulla. L’appuntamento è per le 3.20 di lunedì 2 agosto. Sarà possibile seguire le gare integralmente insu Eurosport Player e Discovery+, oltre che in chiaro su RaiDue. Sportface vi racconterà le gare in tempo reale con aggiornamenti live, ...

