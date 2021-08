Tokyo 2020, 18 nuovi contagi Covid legati ai Giochi (Di domenica 1 agosto 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo 2020 hanno registrato 18 nuovi contagi Covid legati ai Giochi negli ultimi numeri giornalieri pubblicati oggi. Tra i nuovi casi un atleta del Villaggio Olimpico. La cifra giornaliera più alta è stata venerdì con 27. I dati di domenica portano il numero totale di test positivi legati alle Olimpiadi dal 1 luglio a 259. Complessivamente, finora 24 atleti sono risultati positivi al coronavirus. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 1 agosto 2021) Gli organizzatori delle Olimpiadi dihanno registrato 18ainegli ultimi numeri giornalieri pubblicati oggi. Tra icasi un atleta del Villaggio Olimpico. La cifra giornaliera più alta è stata venerdì con 27. I dati di domenica portano il numero totale di test positivialle Olimpiadi dal 1 luglio a 259. Complessivamente, finora 24 atleti sono risultati positivi al coronavirus. L'articolo proviene da Italia Sera.

