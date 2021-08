Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo: Chelli in piena corsa, Mazzetti attardato. I risultati del primo turno della pistola automatica (Di domenica 1 agosto 2021) Il primo round è andato in archivio. Prosegue senza sosta il programma del Tiro a segno (che va verso la sua conclusione) alle Olimpiadi di Tokyo: oggi all’Asaka Shooting Range è stata la volta del primo turno di qualificazione della pistola automatica uomini da 25. Per l’Italia, in concorso, c’erano Tommaso Chelli e Riccardo Mazzetti: andiamo a vedere come sono andate le cose. Nella classifica guidata in coppia dal duo francese Clement Bessaguet e Jean Quiquampoix, sicuramente tra i ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Ilround è andato in archivio. Prosegue senza sosta il programma del(che va verso la sua conclusione) alledi: oggi all’Asaka Shooting Range è stata la volta deldi qualificazioneuomini da 25. Per l’Italia, in concorso, c’erano Tommasoe Riccardo: andiamo a vedere come sono andate le cose. Nella classifica guidata in coppia dal duo francese Clement Bessaguet e Jean Quiquampoix, sicuramente tra i ...

