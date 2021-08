The Crown quinta stagione: prima foto di Imelda Staunton come Regina (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo una serie di quattro stagioni di successo, Netflix ha finalmente rivelato la prima foto ufficiale della prossima quinta stagione di The Crown, confermando che la produzione dell’acclamata serie drammatica è già iniziata nel Regno Unito. Chi è la nuova Regina Elisabetta II? La foto della quinta stagione di Crown, ci fornisce un primo sguardo alla nominata all’Oscar Imelda Staunton mentre entra ufficialmente nel ruolo della Regina Elisabetta II delle ultime due ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo una serie di quattro stagioni di successo, Netflix ha finalmente rivelato laufficiale della prossimadi The, confermando che la produzione dell’acclamata serie drammatica è già iniziata nel Regno Unito. Chi è la nuovaElisabetta II? Ladelladi, ci fornisce un primo sguardo alla nominata all’Oscarmentre entra ufficialmente nel ruolo dellaElisabetta II delle ultime due ...

