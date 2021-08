Terza dose (e richiami) con vaccini a Rna messaggero, l’ipotesi che aumentino gli effetti avversi. Gli esperti: “Ancora pochi dati” (Di domenica 1 agosto 2021) Con il Sars-CoV2 avremo a che fare per molto tempo e probabilmente il virus è destinato a diventare endemico. Come tale sarà presente in modo ciclico. Questo significa che le campagne vaccinali rappresentato uno scenario plausibile a lungo termine. Pfizer Biontech hanno annunciato la richiesta di autorizzazione, ma Fda e Cdc in Usa, Ue e persino l’Oms al momento non la ritengono necessaria in attesa di studi e conferme all’opportunità della Terza iniezione. Secondo l’analisi di alcune settimane fa di settimane fa Antonio Cassone – già direttore del dipartimento di Infettivologia dell’Iss e membro dell’American Academy of Microbiology – e Roberto Cauda – direttore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Con il Sars-CoV2 avremo a che fare per molto tempo e probabilmente il virus è destinato a diventare endemico. Come tale sarà presente in modo ciclico. Questo significa che le campagne vaccinali rappresentato uno scenario plausibile a lungo termine. Pfizer Biontech hanno annunciato la richiesta di autorizzazione, ma Fda e Cdc in Usa, Ue e persino l’Oms al momento non la ritengono necessaria in attesa di studi e conferme all’opportunità dellainiezione. Secondo l’analisi di alcune settimane fa di settimane fa Antonio Cassone – già direttore del dipartimento di Infettivologia dell’Iss e membro dell’American Academy of Microbiology – e Roberto Cauda – direttore di ...

