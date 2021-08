Terrore per il maltempo: 'Cade grandine grossa come palle da tennis' (Di domenica 1 agosto 2021) 'Chicchi' di grandine grosse come bocce: la Destra Tagliamento si risveglia con i danni per il maltempo . Non erano ancora le 6 quando sul Pordenonese si è scaricata una perturbazione. Una violenta ... Leggi su leggo (Di domenica 1 agosto 2021) 'Chicchi' digrossebocce: la Destra Tagliamento si risveglia con i danni per il. Non erano ancora le 6 quando sul Pordenonese si è scaricata una perturbazione. Una violenta ...

Advertising

info_tornato : RT @cpaulesu: Spiati, controllati nei movimenti, sanzioni e uso del terrore, discriminati per opinioni, oppressi con continui obblighi da b… - Joker3Reloaded : ecco la cura quella praticamente gratis che non fa arricchire le multinazionali carogne e non funzionale al 'serve… - tiber_h : RT @gustinicchi: “I mezzi capaci di riportare la più facile vittoria sulla ragione sono il terrore e la forza.” Adolf Hitler TRA POCO CAS… - alabardante : RT @gustinicchi: “I mezzi capaci di riportare la più facile vittoria sulla ragione sono il terrore e la forza.” Adolf Hitler TRA POCO CAS… - JPCK72 : RT @gustinicchi: “I mezzi capaci di riportare la più facile vittoria sulla ragione sono il terrore e la forza.” Adolf Hitler TRA POCO CAS… -