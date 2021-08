Terminato il ritiro estivo a Paularo

Leggi su udine20

(Di domenica 1 agosto 2021) Il Tavagnacco ha archiviato con soddisfazione ildi, località dove le ragazze sono rimaste da martedì 27 luglio fino a sabato 31. Il fresco della montagna, il campo in perfette condizioni e una organizzazione super hanno reso tutto più semplice. La squadra ha alloggiato nell’albergo diffuso; la maggior parte nell’ex scuola a Dierico, le altre calciatrici in due appartamenti in centro a. Un grande ringraziamento va alla Velox, società di casa e al bar/trattoria “In dal Palac” dove il gruppo ha sempre mangiato benissimo. E’ toccato alla prima squadra sudare in questa ...