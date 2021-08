Tennis, Olimpiadi Tokyo. Alexander Zverev domina Karen Khachanov e si mette al collo l’oro olimpico (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo i due successi di Andy Murray, arriva il momento di Alexander Zverev. Il numero 5 del mondo si mette al collo la medaglia d’oro del torneo di Tennis maschile dominando la finale con Karen Khachanov, che ha progressivamente perso tutte le sue certezze nel proprio gioco. Un 6-3 6-1 rapido, dovuto anche alla lucidità del tedesco, apparso in una delle sue migliori versioni della carriera: tanto acume tattico, molta precisione sia con il dritto che con il rovescio, seconda di servizio che non è più un tallone d’Achille. l’oro ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Dopo i due successi di Andy Murray, arriva il momento di. Il numero 5 del mondo sialla medaglia d’oro del torneo dimaschilendo la finale con, che ha progressivamente perso tutte le sue certezze nel proprio gioco. Un 6-3 6-1 rapido, dovuto anche alla lucidità del tedesco, apparso in una delle sue migliori versioni della carriera: tanto acume tattico, molta precisione sia con il dritto che con il rovescio, seconda di servizio che non è più un tallone d’Achille....

