Tennis, Olimpiadi Tokyo: a Pavlyuchenkova e Rublev il titolo del doppio misto su Vesnina e Karatsev (Di domenica 1 agosto 2021) Anastasia Pavlyuchenkova e Andrey Rublev hanno vinto il torneo olimpico di doppio misto, che rappresenta l’ultimo passo del Tennis a Tokyo in chiave cinque cerchi. La finale tutta russa va ai due che nel 2021 sono stati più in grado di dimostrare, almeno in singolare, tante cose, anche se si è trattato di una partita al cardiopalma: Elena Vesnina e Aslan Karatsev hanno perso per 6-3 6-7(5) 13-11 al super tie-break, dopo un’intensa lotta. Primo set che va a Pavlyuchenkova e Rublev, che pure erano partiti indietro nel ... Leggi su oasport (Di domenica 1 agosto 2021) Anastasiae Andreyhanno vinto il torneo olimpico di, che rappresenta l’ultimo passo delin chiave cinque cerchi. La finale tutta russa va ai due che nel 2021 sono stati più in grado di dimostrare, almeno in singolare, tante cose, anche se si è trattato di una partita al cardiopalma: Elenae Aslanhanno perso per 6-3 6-7(5) 13-11 al super tie-break, dopo un’intensa lotta. Primo set che va a, che pure erano partiti indietro nel ...

Advertising

Eurosport_IT : Alexander Zverev completa l'opera e diventa campione olimpico ???????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #tennis |… - sportface2016 : +++ADDIO SOGNO OLIMPICO PER NOVAK #DJOKOVIC: #ZVEREV VINCE IN RIMONTA E VOLA IN FINALE+++ #Tennis #Tokyo2020 #Olimpiadi - Eurosport_IT : CAMILA AI QUARTIIIIIIII! ?????? L'azzurra batte la finalista di Wimbledon e ora affronterà la Svitolina per un posto… - marioo174 : Fine di un'era o solo una coincidenza? #Paris2024 ci darà la risposta a questa domanda #Tennis #Tokyo2020 #USA - ViViCentro : Olimpiadi Domenica 1 Agosto. Oggi si assegnano altri 25 dei 339 titoli in palio. Gli ori di giornata sono stati dis… -