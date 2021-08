Tennis | Hopman Cup prevista nel 2022 | si svolgerà stavolta in Europa

(Di domenica 1 agosto 2021) A tre anni dall’ultima edizione disputata nel 2019, laCup tornerà nel, come affermato dal presidente dell’ITF Dave Haggerty. Il torneo misto per rappresentative nazionali, tuttavia, lo farà con una nuova sede e in un altro periodo dell’anno: Haggery, parlando con Around the Rings, ha spiegato che i dettagli saranno annunciati nelle prossime due settimane: “Vogliamo il ritorno dellaCup perché amiamo vedere uomini e donne competere insieme. Molto probabilmente il torneo si disputerà in, anche se abbiamo diverse opzioni Stiamo lavorando con diverse aziende e siamo molto vicini a poter fare un ...

