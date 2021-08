Temptation Island | coppia torna insieme dopo la brusca rottura

Leggi su ultimora.news

(Di domenica 1 agosto 2021) Si erano fatti conoscere dal gran pubblico nel corso della settima edizione diper la loro relazione abbastanza burrascosa. Ora tra Anna Boschetti e Andrea Battistelli sembra esserto il sereno. Come ricorderete, nonostante un falò di confronto molto acceso, i due avevano deciso di abbandonare il reality come. Una volta usciti hanno provato a risanare il proprio rapporto. Anna gli ha sempre fatto presente che desiderava sposarsi e avere una famiglia, mentre Andrea le ha sempre risposto di non sentirsi ancora pronto per prendere una decisione così importante. Anna Boschetti e Andrea ...