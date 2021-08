Tav, nuovi scontri in Val di Susa (Di domenica 1 agosto 2021) scontri ieri in Val di Susa tra forze dell'ordine e manifestanti no tav, con lanci di pietre, fumogeni e bombe carta. I dimostranti sono stati respinti con i lacrimogeni e due poliziotti sono rimasti ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 agosto 2021)ieri in Val ditra forze dell'ordine e manifestanti no tav, con lanci di pietre, fumogeni e bombe carta. I dimostranti sono stati respinti con i lacrimogeni e due poliziotti sono rimasti ...

Desenzano, Tav: 'Non perdiamo questo treno' Un coordinamento per il progetto della nuova stazione Tav sul Garda bresciano. Lo annunciano i rappresentanti di Forza Italia che puntano sulla cosiddetta ... nuovi parcheggi, una stazione per i bus, ...

Nuovi scontri al cantiere Tav, feriti due poliziotti Il Torinese Chiomonte: giornata di lotta. Assalto alla polizia Oggi al cantiere TAV di Chiomonte si è nuovamente sfiorata la tragedia. Un migliaio di aderenti a gruppi anarcosovversivi, attrezzati come commando con bombe e bazooka artigianali sono riusciti a pene ...

No Tav, tensioni in Val di Susa: bombe carta e pietre contro Polizia Caos in località Giaglione per una nuova protesta No Tav ai cantieri dell'alta velocità Torino-Lione tra bombe carta e lancio di fumogeni.

