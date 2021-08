Tamberi: «Ho portato il gesso in pedana perché per me significa il giorno in cui ho deciso di provarci» (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco Tamberi commenta la vittoria della medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo 2020 ai microfoni della Rai. “Non ci posso credere, ho sognato questo giorno da così tanto tempo… Ho passato ogni tipo di difficoltà pur di riuscirci, avevo questo sogno dentro da così tanto tempo e oggi l’abbiamo realizzato. Dico ‘abbiamo’ perché penso a tutte le persone che l’hanno condiviso con me, tutto il team sanitario, con papà, con Chiara che mi è stata a fianco, ha messo i miei obiettivi davanti alla sua vita: ce l’abbiamo fatta! Abbiamo vinto le Olimpiadi dopo aver passato un infortunio terribile: io non ci posso credere. Finalmente posso dire ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarcocommenta la vittoria della medaglia d’oro nel salto in alto a Tokyo 2020 ai microfoni della Rai. “Non ci posso credere, ho sognato questoda così tanto tempo… Ho passato ogni tipo di difficoltà pur di riuscirci, avevo questo sogno dentro da così tanto tempo e oggi l’abbiamo realizzato. Dico ‘abbiamo’penso a tutte le persone che l’hanno condiviso con me, tutto il team sanitario, con papà, con Chiara che mi è stata a fianco, ha messo i miei obiettivi davanti alla sua vita: ce l’abbiamo fatta! Abbiamo vinto le Olimpiadi dopo aver passato un infortunio terribile: io non ci posso credere. Finalmente posso dire ...

Advertising

napolista : #Tamberi: «Ho portato il gesso in pedana perché per me significa il giorno in cui ho deciso di provarci» Alla Rai:… - peppe_tweet : Cinque anni fa l’infortunio alla caviglia sinistra che gli fa saltare le Olimpiadi a Rio. Il gesso portato a Tokyo… - Sport_Fair : Ha portato il gesso in pedana e gli ha portato fortunat 'Ho pianto una settimana a letto dopo l'infortunio'… - cesarebrogi1 : RT @PaoloMarani3: #Tokyo2020 la prima ad abbracciare #tamberi dopo la vittoria è stata la portoghese #mamona che lo ha portato sotto la ban… - rik_2406 : E comunque sin da subito il gesso di Tamberi mi ha portato alla mente il tatuaggio di Rufy ? ????? -