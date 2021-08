Tamberi | gioia infinita! L' emozionante abbraccio col papà

Advertising

ItaliaTeam_it : Questa volta sono lacrime di gioia. ?? Gianmarco Tamberi è campione olimpico, la storia è scritta! #ItaliaTeam |… - DavidSassoli : Gianmarco #Tamberi Oro nel salto in alto alle #Olimpiadi e pochi minuti dopo l'impresa storica di Marcell Lamont… - riotta : Jimbo Tamberi medaglia d'oro con Barshim storica impresa nell'alto dell'azzurro #ItaliaTeam #Tokyo2020 grande gioia… - fisco24_info : Jacobs, Tamberi e quell’abbraccio felice che unisce l’Italia: L’abbraccio tra i due campioni azzurri è gioia pura,… - BrunoCentrelli : ATLETICA - Chi glielo dice a Jacobs e a Tamberi che hanno vinto la medaglia d'oro olimpica? Sono loro i primi a non… -

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi gioia

Gianmarcosi lascia andare ad un forte ed emozionante abbraccio con suo padre per festeggiare l'oro nel salto in altoE lo ha fatto con ancora più entusiasmo quando ha deciso di dividere lacon l'amico e atleta ...than one" pronunciato da Barshim per comunicare alla giuria la decisione presa insieme adi ...TOKYO - Grandissima, incredibile, storica medaglia d'oro, sia pure ad ex aequo, per Gianmarco Tamberi nella gara di salto in alto delle Olimpiadi di Tokyo. Il campione anconetano ha superato ...La prima volta di un italiano alla finale di 100 metri celebrata con una vittoria; Tamberi si prende la sua rivincita dopo l’infortunio del 2016.Il napoletano Sibilio in finale nei 400 metri a ostacol ...