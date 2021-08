Tamberi è oro nel salto in alto alle Olimpiadi | vince a pari merito con Barshim a quota 2 37

Advertising

noemiofficial : E quando #tamberi Sale Sale Sale Su… è ORO ?? #GiochiOlimpici #ItaliaTeam #Tokyo2020 - sportface2016 : +++GIANMARCO #TAMBERI DA BRIVIDI: STREPITOSA MEDAGLIA D'ORO NEL SALTO IN ALTO ALLE OLIMPIADI DI #Tokyo2020+++#Olympics - TgLa7 : ????#Tokyo: Tamberi medaglia d'oro???? - vantaeyongatto : RT @Giusy_Ultimo: E TAMBERI CI HA PORTATO UN'ALTRA MEDAGLIA D'ORO MAMMA MIA PAZZESCO TWEET DI APPREZZAMENTO PER LUI #TOKYO2020 #GIOCHIOLIMP… - Giammi86 : #Tamberi incredibile con l'oro dopo l'infortunio e #Jacobs sempre più mostruoso col 9,80 in finale. Due ori meravigliosi! #Tokyo2020 -

Gianmarcoe il qatariota Barshim sono medaglia d'ex aequo nel salto in alto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. I due hanno concluso la gara a pari merito a 2.37 con lo stesso numero di errori complessivi ...sul tetto del mondo, ha vinto l'ex aequo con Barshim del Qatar. Dopo una prima parte di gara impeccabile che l'ha portato a ... Barshim commette il primo errore sul 2.39 e poco dopo anche(...TOKYO - Medaglia d'oro olimpica per Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Gianmarco ha saltato tutte le misure fino a 2,37 alla prima prova, poi ha sbagliato i 2,39. In pedana l'azzurro ha portato il ...Il 29enne di Civitanova Marche sul gradino più alto del podio, seppure ex aequo. Per Tamberi è percorso netto fino a 2,37m, proprio come Barshim.