Sulla Costa delle Miniere, la Sardegna (più bella e selvaggia) che conquista il cuore (Di domenica 1 agosto 2021) In quest'ultimo anno ci siamo dimenticati di quanto mondo ci mancava, e di quanto mondo il cinema possa portare nelle nostre vite. Per questo i giorni di Andaras, dal 20 al 27 luglio, sono stati ancora più belli: storie di pastori, storie di guerra, di anziani che «alzano» la voce a loro modo, di migranti e di muri, di resistenza agricola, di un dissidio arabo israeliano che si risolve ridendo in una macelleria. E poi gli incontri con artisti, attori, fotografi, film-maker, reporter… Insomma, storie di mondo, dentro le quali si entra in una serata calda d'estate, in una piazza davanti al mare, insieme ad altre persone che come noi hanno voluto venire qui a godere delle cose ancora belle. Quelle che poco hanno a che fare con il turismo, e che molto di più hanno a che fare con il viaggio e la persistenza della presenza culturale nei luoghi.

