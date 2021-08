Stupro | difendo la ragazza per colpire Grillo? A quando risalgono i fatti | Bongiorno azzera i deliri complottisti M5s

(Di domenica 1 agosto 2021) Zitti tutti, parla Giulia. Intervistata dal Corriere della Sera, fa il punto sulla riforma della giustizia che oggi, domenica 1 agosto, arriva in Parlamento. E la senatrice leghista rivendica il risultato, rivendica il fatto che sia stata smantellata la riforma di Alfonso Bonafede e scaccia le accuse di chi sostiene che, nei, ai tempi il Carroccio la sostenne. "Per la Lega sono essenziali le garanzie per gli imputati nel processo e la certezza della pena - sottolinea la-. Nelle prime proposte c'era una limitazione della possibilità di appellare", ricorda. "Da avvocato ho visto tante volte ribaltare una ...

Anto202016 : RT @Libero_official: 'La riforma riguarda fatti del 2020, il caso di #CiroGrillo è del 2019': #Bongiorno smentisce con i fatti le teorie de… - Libero_official : 'La riforma riguarda fatti del 2020, il caso di #CiroGrillo è del 2019': #Bongiorno smentisce con i fatti le teorie… -

Ultime Notizie dalla rete : Stupro difendo

Reggionline

Mi augurano lo, da parte di un negro perché li. Uno di questi signori l'ho portato in tribunale e mi sono regalata una borsa artigianale a Firenze. Non li dai in beneficenza questi ......attendista per cui cresce l'ipotesi di una diarchia Conte - Di Maio 'Non c'è stato alcuno'. ... Il Signore dei tubi è già al fatturato pre - Covid: 'il made... Tornato ai livelli pre - ...Nella parata del G20 si sono sentite tante parole retoriche. Che i fatti puntualmente smentiscono La cultura non è lì. In quello stupro del Colosseo voluto con orgoglio dal ministro Franceschini, e ri ...FIRENZE - Alla Biblioteca delle Oblate, dalle 16.30 nella Sala conferenze Sibilla Aleramo, si tiene oggi un incontro per ricordare Marielle Franco, la consigliera comunale di Rio ...