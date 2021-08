Stazione Centrale, Mastella: “Da problema a opportunità con un progetto da 25 milioni” (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in merito alla Stazione Centrale cittadina. “Le stazioni sono le vetrine di una città, parte integrante del suo tessuto storico, sociale ed ambientale. E quella di Benevento, a causa delle trasformazioni subite, presenta grossi limiti per la mobilità oltre ad essere poco accogliente e funzionale. Gli interventi passati, invece di migliorarla, l’hanno peggiorata, rendendo più difficile non solo la circolazione dei veicoli, ma addirittura anche quella dei pedoni. Presto però anche questa condizione sarà ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 1 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa a firma del sindaco di Benevento, Clemente, in merito allacittadina. “Le stazioni sono le vetrine di una città, parte integrante del suo tessuto storico, sociale ed ambientale. E quella di Benevento, a causa delle trasformazioni subite, presenta grossi limiti per la mobilità oltre ad essere poco accogliente e funzionale. Gli interventi passati, invece di migliorarla, l’hanno peggiorata, rendendo più difficile non solo la circolazione dei veicoli, ma addirittura anche quella dei pedoni. Presto però anche questa condizione sarà ...

Advertising

TV7Benevento : Mastella: 'Stazione Centrale, da problema ad opportunità con un progetto da 25 milioni di euro' ... - anteprima24 : ** Stazione Centrale, #Mastella: 'Da problema a opportunità con un progetto da 25 milioni' **… - loredanamascia2 : RT @BebuCesco: Stazione Centrale, Milano ~ © Pepi Merisio, 1955 - GerriLiu5 : RT @CristianCar79: Questa fa male. Ma non quanto la strage FASCISTA che ha ammazzato 85 persone in stazione centrale a #Bologna. Non esist… - saragiup : @orporick 22/2/2020: partiti in treno al mattino da Milano per Roma, in stazione c’erano gli annunci dei treni che… -