Spaventoso incendio fuori controllo a Pescara: evacuata la spiaggia, ci sono feriti. Il rogo raggiunge le case (Di domenica 1 agosto 2021) È un disastro di enormi proporzioni quello provocato dal maxi rogo divampato nella riserva Dannunziana di Pescara. Decine gli uomini impegnati per fermare i diversi fronti sono immagini terribili, un disastro di proporzioni inimmaginabili, quello che si sta verificando nella zona sud di Pescara, nell'area compresa tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine. L'articolo NewNotizie.it.

