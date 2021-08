Sorteggio Conference League | le possibili avversarie della Roma

Advertising

fedecorso87 : @An_Bion scusa ciao volevo sapere dazn domani lo da il sorteggio dei playoff di conference League dove esce averssario della Roma? - fedecorso87 : @DAZN_IT Domani lo date il sorteggio di conference League che ci sa averssario della Roma a playoff? - fedecorso87 : @DAZN_IT domani alle 14 fate vedere il sorteggio della conference league che uscire il avversario della Roma dei pl… - asrclaudio : RT @ilRomanistaweb: #ConferenceLeague, lunedì il sorteggio del playoff: ecco le possibili avversarie della #Roma Il club giallorosso è fra… - 5T1C4ZZ1_ : RT @ilRomanistaweb: #ConferenceLeague, lunedì il sorteggio del playoff: ecco le possibili avversarie della #Roma Il club giallorosso è fra… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorteggio Conference

ROMA - La Roma è pronta a scoprire quale sarà la sua avversaria nell'ultimo turno dei preliminari dellaLeague. Domani a partire dalle 14 si svolgerà ildel playoff del nuovo torneo, l'ultimo turno prima dei gironi al quale prenderà parte anche la squadra di José Mourinho . La ...Domani alle 14:00 saranno sorteggiati i playoff diLeague, che si giocheranno giovedì 19 e giovedì 26 agosto. Le squadre partecipanti sono ...Trabzonspor A (TUR) / Molde FK (NOR) Il...ROMA - La Roma è pronta a scoprire quale sarà la sua avversaria nell'ultimo turno dei preliminari della Conference League. Domani a partire dalle 14 si svolgerà il sorteggio del playoff del nuovo torn ...Ancora pochi giorni e la Roma debutterà in Conference League 2020/2021. Il 19 agosto la squadra di Josè Mourinho scenderà in campo per lo spareggio di andata della neonata competizione continentale. M ...