Sollevamento pesi | Olimpiadi Tokyo | oro all’ecuadoriana Neisi Dajomes nei -76 kg femminili

Si è chiusa con il successo dell'ecuadoriana Neisi Dajomes la gara olimpica dei -76 kg femminili di Sollevamento pesi, con l'atleta sudamericana capace di sbaragliare la concorrenza, in una competizione fortemente influenzata dalle assenze della cinese Zhang Wanli e della nordcoreana Ring Jom Sim. Nello strappo Dajomes apre a 111 kg, assicurandosi già il secondo posto momentaneo, balzando in testa con i 115 kg della seconda prova e allungando poi addirittura a 118 kg. Seconda l'ucraina Iryna Dekha, con 113 kg, mentre la statunitense Katherine Nye si è fermata a 111 kg, fallendo l'ultima ...

