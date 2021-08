Soccorsi nella notte con il maltempo 3 escursionisti stremati sotto la dorsale del Gran Monte | nella Prealpi Giulie

Leggi su udine20

(Di domenica 1 agosto 2021) Si è concluso alle 4.30 di questa mattina l’intervento di soccorso della stazione di Gemona Udine scattato alle 21 per la richiesta di aiuto di tretra cui un uomo di 74 anni particolarmente in difficoltà per la stanchezza: i tre si erano fermati a quota 1600 metri all’incirca sulBriniza, traversando lungo la cresta del, nelle(Alta Val del Torre). Glierano partiti dalla strada statale che passa per Musi e porta a Passo Tanamea e al valico di Uccea e all’altezza di Musi hanno preso il sentiero 711 che porta alla ...